جلسة تصوير لمحمد صلاح تثير جدلًا واسعًا في مصر (صور)

أثار محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة تصوير مع مجلة “جي كيو” العالمية.

ولفتت صور محمد صلاح انتباه النشطاء؛ نظرًا لاتخاذه أوضاعًا غريبة في جلسة التصوير، حيث سيطرت السخرية على أغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا.

لم يتوقف الأمر على النشطاء العاديين، بل انضم إلى الساخرين من صلاح الفنان المصري الكوميديان محمد هنيدي، الذي نشر إحدى صور نجم الريدز بجوار صورته في فيلمه الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

وعلّق هنيدي على الصورة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قائلًا: “عملوا منها جواكت”، في إشارة إلى البدلة الصفراء التي كان يرتديها في الفيلم.

وظهر صلاح في جلسة التصوير بمجموعة ملابس كاجوال مختلفة، يقوم بالترويج لها في حملة دعائية جديدة.

يذكر أن صلاح يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر قائمة هدافي البريمييرليغ بـ10 أهداف بالتساوي مع بيير أوباميانغ لاعب آرسنال، ليساهم في صدارة ليفربول جدول المسابقة، بالإضافة إلى مساهمته في صعود الريدز إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بهدفه الحاسم في مرمى نابولي الإيطالي.