أمير مرتضى منصور ينتقد تغطية قناة ON Sport لمباراة الأهلي ضد النجوم (صور)

شن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك المصري، هجومًا حادًا على قناة “أون سبورت”، منتقدًا أداءها المهني في تغطية مباراة الأهلي ضد النجوم في الدوري المصري.

وكتب نجل رئيس الزمالك في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أشعر أني أشاهد مباراة بين منتخب مصر وفريق النجوم الإثيوبي، وكأنه مذاع على قناة الأهلي وليست مباراة بين فريقين مصريين في الدوري المصري، الأستوديو التحليلي بالكامل ينتمي ويتمنى فوز الأهلي ولم يتحدث بكلمة عن النجوم، هذه مهنية الإعلام الرياضي المصري”.

وأضاف: “حلقة محمد إبراهيم المذاعة اليوم على أون سبورت، هي حلقة مسجلة منذ أكثر من شهر، طبقًا لخطة وضعتها إدارة الكرة لظهور لاعبي الزمالك في الإعلام على مدار الموسم، سأعرض على مجلس الإدارة تصورًا لمراجعة التعامل مع بعض القنوات في الفترة القادمة طبقًا لمهنية كل قناة”.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0 سجله مروان محسن في الدقيقة 31.

اشعر اني اشاهد مباراة بين منتخب مصر وفريق النجوم الاثيوبي وكأنه مذاع على قناة الاهلي @ONsportEg وليست مباراة بين فريقين مصريين في الدوري المصري،الاستوديو التحليلي بالكامل ينتمي و يتمنى فوز الاهلي ولم يتحدث بكلمة عن النجوم، هذه مهنية الاعلام الرياضي المصري — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨