النادي الأهلي المصري يعين مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا.. ويطيح بغالي وفضل وهيثم عرابي

أطاح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بالثلاثي حسام غالي ومحمد فضل وهيثم عرابي، من لجنة التعاقدات بالنادي، وقرر تعيين أمير توفيق مديرًا للتعاقدات، واستمرار عدلي القيعي مستشارًا للجنة.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم، إعادة تشكيل قطاع الكرة بالنادي، بالإطاحة بمحمد فضل من منصبة كمدير للتعاقدات، وحسام غالي كمنسق لقطاع الكرة، وهيثم عرابي كعضو في لجنة التعاقدات بعدما نشب صراع بين الثلاثي خلال الفترة الأخيرة.

إلى ذلك، أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، تعيين المدرب مارتن لاسارتي القادم من أوروغواي خلفًا للمدرب المؤقت محمد يوسف.

وأعن النادي عبر صفحته في موقع فيسبوك إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مدربه الجديد.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـ”إرم نيوز” إن المدير الفني الجديد للأهلي وقع على عقدا يمتد لموسم ونصف مع القلعة الحمراء، ليصبح بذلك هو المسئول الأول عن القيادة الفنية لفريق الكرة.

وكان الأهلي أعلن مساء أمس السبت، عن وصول لاسارتي إلى القاهرة لعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة للغاية في الساعات الأخيرة.

وفي أول تصريحاته قال مارتن لاسارتى، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه جاء إلى القاهرة لحصد البطولات مع الفريق الأحمر، واستكمال المسيرة الحافلة له، سواء على المستوى المحلى أو القاري.

وقال لاسارتى للصحفيين المتواجدين داخل مقر القلعة الحمراء: “أعرف لاعبي الأهلي ولكنني ما زلت فى مرحلة استكشاف نجومه”.

وأضاف: “لم أتردد في قبول المهمة وأعرف طبيعة الجماهير الحمراء الشغوفة بتحقيق البطولات”.

وأقال بطل أفريقيا ثماني مباريات، رقم قياسي، مدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الشهر الماضي.

وجاء التشكيل الجديد لقطاع الكرة في الأهلي كالتالي:

الفريق الأول:

– سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة

– مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا

– محمد يوسف مدربًا عامًا

– سيباستيان مدربًا مساعدًا

– سامي قمصان مدربًا

– أليخاندرو مدرب أحمال

– طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى

إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين:

عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات

– أمير توفيق مديرًا للتعاقدات

ب- قطاع الناشئين:

ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع

ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع

ج- قطاع الأكاديميات:

ك/ خالد الأمين مديرًا عامًا للقطاع

د- إدارة اكتشاف المواهب:

– ك/محمود صالح

– ك/ ناجي خليل

– ك/ حمدي أبو راضي

– ك/ صديق الجمال