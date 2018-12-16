الأوروغواياني مارتين لازاراتي يصل مقر النادي الأهلي المصري.. تعرف على تفاصيل التعاقد

وصل الأوروغواياني مارتين لازاراتي، إلى مقر النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، من أجل توقيع عقود تدريبه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء رسميًّا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، في استقبال لاسارتي لدى وصوله إلى مقر النادي، ومن المقرَّر أن يجتمع المدرب مع مجلس الإدارة والجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف، لوضع الرتوش الأخيرة بشأن التعاقد.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع المدرب الأوروغواياني، سيحصل بمقتضاه على 125 ألف دولار شهريًّا، بعقد مدته موسم ونصف الموسم.

ويصطحب لازارتي، مدرّبًا مساعدًا ومخطّط أحمال، مع الإبقاء على محمد يوسف في منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدرّبًا لحراس المرمى.

ومن المقرَّر أن يحضر المدرب الجديد، مواجهة الأهلي ونجوم المستقبل من مقصورة ملعب السلام، والمقرَّر إقامتها الاثنين المقبل في الدوري المصري، على أن يتولى المهمة الفنية عقب مواجهة الإياب أمام جيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي أقال مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي والخروج المبكر من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، ليتم إسناد مهمة المدير الفني لمحمد يوسف بشكل مؤقت.

إلى ذلك، بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، التحرك لإتمام صفقة جديدة تنضم إلى صفوف الفريق الأول، بعد الحصول على توقيع غيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنغولي، مساء السبت.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز”، أن مجلس الأهلي يتواصل حاليًّا مع مسؤولي نادي ستوك سيتي، للحصول على قيمة القسط الأخير من صفقة بيع رمضان صبحي، صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزي، من المارد الأحمر، لستوك قبل موسمين.

وأضاف المصدر: “ستوك سيتي لم يسدد القسط الأخير من صفقة رمضان صبحي، للأهلي، حتى الآن، رغم رحيل اللاعب إلى هدرسفيلد في بداية الموسم الماضي”.

وأوضح المصدر، أن الأهلي يسعى لاستغلال قيمة القسط الأخير من صفقة بيع رمضان إلى ستوك، والتي تبلغ مليونين و500 ألف يورو (45 مليون جنيه مصري)، في إقناع مسؤولي هدرسفيلد بالتخلي عن اللاعب مقابل هذا المبلغ.

وتابع: “الأهلي يأمل في تحصيل المبلغ بأسرع وقت، حتى يستطيع ضم رمضان صبحي في شهر يناير المقبل”.

يذكر أن الأهلي أتم 4 صفقات في الميركاتو الشتوي، حتى الآن، هم محمد محمود لاعب وادي دجلة، ومحمود وحيد لاعب مصر للمقاصة، ومحمود السلمي لاعب نادي غزة الرياضي الفلسطيني، وأخيرًا غيرالدو مهاجم أول أغسطس الأنغولي.