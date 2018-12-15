الأوروغواياني مارتن لاسارتي يصل القاهرة للتفاوض بشأن تدريب النادي الأهلي المصري

اقترب النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع الأوروغواياني مارتن لاسارتي، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدير الفني المقال، الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووصل مارتين لاسارتي إلى القاهرة مساء اليوم، بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادي.

وانتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لاسارتي وبناءً عليه تم الاتفاق على حضوره للقاهرة لاستكمال المفاوضات اليوم وغدًا.

ومن المقرر أن يعقد المدرب اجتماعًا مع الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقت لاحق.

يذكر أن الأهلي أقال كارتيرون من منصبه وعيّن محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا، على خلفية خسارة الفريق نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج المبكر من البطولة العربية.