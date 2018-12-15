كاف: انحسار المنافسة بين مصر وجنوب أفريقيا على استضافة “كان 2019” وهذا موعد الإعلان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف” أن مصر وجنوب أفريقيا هما الدولتان الوحيدتان المرشحتان لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بدلًا من الكاميرون بعد اغلاق باب الترشيحات أمس الجمعة.

وقال الكاف في بيان: “تقدم اتحاد الكرة في كل من جنوب إفريقيا ومصر بطلبين لاستضافة البطولة، وشركة رولاند بيرجر، وهي شركة استشارات دولية، ستساعد الكاف في تقييم الطلبين وستطلب معلومات إضافية عنهما إذا تطلب الأمر، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت إذا تطلب الأمر”.

واختتم “كاف” بيانه قائلًا: “سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف في 9 يناير المقبل، بمدينة داكار عاصمة السنغال”.

وكانت الدولتان أعلنتا رسميًا ترشحهما الخميس، وأغلق باب الترشيحات في الثانية عشرة ليل أمس الجمعة، من دون أن تتم إضافة أي دولة أخرى للقائمة.

وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الوحيدة، التي استضافت كأس العالم (عام 2010)، كما استضافت بطولة أمم أفريقيا مرتين في عامي 1996 و2013 وهو العام، الذي حلت فيه محل ليبيا، التي كان يفترض أن تنظم البطولة، ولكنها اعتذرت بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية الكبيرة لديها.

وأكد الاتحاد المصري في بيان على موقعه الرسمي مساء الخميس، أنه تقدم رسميًا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في يونيو، وذلك بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.