نادي الزمالك يخطف يوسف علي “رونالدو الاتصالات” من منافسه الأهلي المصري

نجح نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، في الحصول على توقيع يوسف علي الشهير بـ”كرستيانو رونالدو” لاعب المصرية للاتصالات، لينضم لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن اللاعب وقّع على العقود الرسمية في حضور أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة في النادي الأبيض، وينهى مسؤولو الزمالك اتفاقهم مع إدارة الاتصالات خلال الأيام المقبلة، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول بالزمالك، أشاد باللاعب بعد أن شاهد مقاطع فيديو خاصة به.

يذكر أن اللاعب كان على رادار الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة قبل أن ينجح الأبيض بحسم الصفقة لصالحه بعدما لقي اللاعب ترحيبًا من مسؤولي الزمالك.

وفي الإطار ذاته دخل ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة، ضمن الصفقات المطلوبة، لتدعيم خط الدفاع نظرًا لكثرة إصابات الونش، وقلة خبرة محمد عبدالسلام، ومحمد عبدالغني.

كما يفاوض الزمالك السيد سالم الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة، حيث يعاني النادي من أزمة في مركز الجبهة اليسرى، نظرًا لقلة خبرة أحمد فتوح، وتراجع أداء بهاء مجدي، وهو ما دفع غروس لتجربة عبد الله جمعة صانع ألعاب الفريق في ذلك المركز.