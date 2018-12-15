موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الأفريقية‎

يلاقي نادي الزمالك المصري منافسه القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 (1)، بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الزمالك وكوتون على قناة ONsport.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة جيدة على استاد برج العرب، قبل مباراة الإياب يوم 23 من الشهر الحالي.

ولم يسبق للزمالك ومنافسه أن حققا لقب البطولة من قبل.

وطلب السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك، من لاعبيه، نسيان الأزمات التي حدثت لهم خلال الساعات الماضية، حول ملعب المباراة، وأكد على أهمية المباراة وضرورة الفوز بها وبنتيجة كبيرة من الأهداف، قبل لقاء العودة.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم (جنش).

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – محمود كهربا – محمد إبراهيم – مصطفى فتحي.

الهجوم: كاسونغو.