ماذا قال محمد صلاح بعد فوزه بجائزة BBC لأفضل لاعب في أفريقيا 2018؟ (فيديو)

تُوّج المهاجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم بجائزة شبكة (BBC) البريطانية لأفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2018 وللمرة الثانية تواليًا.

وتفوق نجم ليفربول الإنجليزي على زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، ومواطنه كاليدو كوليبالي (نابولي)، والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد)، والمغربي المهدي بنعطية (يوفنتوس).

وقال صلاح أثناء تسلمه الجائزة لبي بي سي:”هناك العديد من اللحظات التي كانت رائعة في العام 2018، وفي كل مرة أسجل فيها أكون سعيدًا للغاية من أجل مساعدة فريقي للارتقاء في جدول الترتيب” بالبريمييرليغ.

وأضاف عن هدفه خلال العام الجديد:”فقط أريد أن أفوز بلقب مع النادي، وسعيد بما يحدث لي، لكنني أريد أن أطور من مستواي لأساعد الفريق، والكل هنا يريد الفوز بشيء وسنرى”.

⚡⚽Here’s the interview you’ve all been waiting for! ⚡⚽@MimosaFawaz presents a very happy @MoSalah with his *second* #BBCAFOTY trophy! ???????? pic.twitter.com/D2Pzyrda4f

