جنوب أفريقيا تنافس مصر على استضافة أمم أفريقيا 2019.. وكوت ديفوار تلجأ للتحكيم الرياضي

أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، تقدمه بطلب رسمي لتنظيم بطولة كأس الأمم 2019.

وأكد المتحدث باسم اتحاد “جنوب إفريقيا” لوكالة الأنباء الفرنسية أن بلاده تقدمت بطلب رسمي لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي كانت مقررة في الكاميرون، قبل ساعات من غلق باب التقدم”.

بذلك، أصبحت جنوب إفريقيا هي المنافس لمصر للحصول على شرف استضافة النسخة القادمة من العرس القاري.

وكان الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم من الكاميرون، ليفتح الباب أمام أي دولة أخرى راغبة في التقدم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم قبل منتصف ليل الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقر الاتحاد الإفريقي.

ووضع الاتحاد الإفريقي مجموعة من المعايير للدولة المتقدمة بطلب التنظيم، منها توفر عدد 6 ملاعب لاستضافة المباريات، وأن يكون هناك ملعبان سعتهما 15 ألف متفرج، بالإضافة لاثنين آخرين بسعة 20 ألفًا، وملعبين بسعة 40 ألفًا.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الإيفواري أنه استأنف، الأربعاء، أمام محكمة التحكيم الرياضي قرار الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) منح الكاميرون تنظيم نسخة 2021 من كأس الأمم الإفريقية، التي كانت مقررة في كوت ديفوار.

وأوضح الاتحاد الإيفواري في بيان: “في ختام اجتماع الأربعاء لكافة الأندية وممثلين آخرين لهم علاقة بكرة القدم، وبموجب النصوص الناظمة لعمل الكاف والقواعد الدولية النافذة، تقرر بالإجماع الطلب إلى الاتحاد المحلي اللجوء إلى أي هيئة تحكيمية أو قضائية وطنية أو دولية ذات صلاحية، من أجل إحقاق حقوقه”.

وأضاف البيان: “فوجىء الاتحاد بسماع أن رئيس الكاف قرر بموجب الصلاحية المعطاة له ودون أي تشاور مسبق معه (الاتحاد الإيفواري)، أن يسند إلى الكاميرون تنظيم نسخة 2021 المقررة حتى الآن في كوت ديفوار”.

وتابع البيان: “الاستعدادات والأعمال المطلوبة لتنظيم هذه البطولة الكبيرة والمهمة بشكل خاص لكرة القدم الإيفوارية ولكل كوت ديفوار، تشكل استثمارًا اقتصاديًا وماليًا وبالتالي بشريًا. كل الطاقات كانت وستبقى محشودة من أجل جعل هذا الحدث عرسًا قاريًا في كوت ديفوار”.