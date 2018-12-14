النادي الأهلي يكتفي بهدفين في جيما الإثيوبي في بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

اكتفى النادي الأهلي المصري بالفوز 2-صفر على ضيفه جيما الإثيوبي، في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ومنح ناصر ماهر، صانع اللعب، الأهلي التقدم في الدقيقة التاسعة، بعد أن استغل تسديدة كريم وليد (نيدفيد) التي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى جيما ليعيدها ماهر للشباك.

وضاعف مروان محسن النتيجة في الدقيقة 38 عندما تلقى تمريرة رائعة من أحمد حمودي استقبلها محسن ببراعة واستدار بجسده ليضع الكرة في الشباك.

وخسر الأهلي الشهر الماضي نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام الترجي التونسي، الذي يشارك حاليًا في كأس العالم للأندية في الإمارات.

وستقام مباراة العودة في أديس أبابا، يوم الجمعة المقبل.