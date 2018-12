محمد صلاح يُتوّج بجائزة BBC لأفضل لاعب في أفريقيا 2018 (فيديو)

توّج النجم المصري محمد صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لأفضل لاعب في قارة أفريقيا للعام 2018.

وتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع زميله السنغالي ساديو ماني، والمدافع المغربي المهدي بنعطية من يوفنتوس، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد على الجائزة.

وأحرز محمد صلاح جائزة العام الماضي، متفوقًا على الجزائري رياض محرز والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، وهو اللاعب الثاني الذي يحققها مرتين على التواي بعد النيجيري أوكوشا.

⚡⚽Here’s the interview you’ve all been waiting for! ⚡⚽ @MimosaFawaz presents a very happy @MoSalah with his *second* #BBCAFOTY trophy! ???????? pic.twitter.com/D2Pzyrda4f

⚡⚽ He’s done it again! @MoSalah is this year’s BBC African Footballer of the Year! ⚡⚽

The @LFC forward who also plays for Egypt’s national team is your #BBCAFOTY winner! ???????? pic.twitter.com/BwFhmMEzNv

— BBC News Africa (@BBCAfrica) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨