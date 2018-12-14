أحمد فتحي يطلب الرحيل عن النادي الأهلي المصري وأزمة بسبب الشناوي وإكرامي

تسود حالة من التمرد داخل النادي الأهلي المصري، رغم تحقيق 3 انتصارات متتالية في بطولة الدوري المصري، تحت قيادة المدير الفني المؤقت محمد يوسف، بعد سلسلة من النتائج السلبية في عهد باتريس كارتيرون المدرب السابق.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق طلب من إدارة النادي السماح له بخوض تجربة احتراف جديدة بداية من يناير المقبل، خاصة أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، ويريد أن يؤمن مستقبله ماليًا، قبل إعلان الاعتزال، خاصة أنه وصل لـ35 عامًا”.

وأضاف المصدر: “فتحي أكد أنه لا يشعر بالراحة بالتواجد في الأهلي حاليًا، خاصة بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، والغياب عن كأس العالم للأندية، ويرغب في تغيير الأجواء بالانتقال للدوري السعودي”.

وتابع: “من جانبه، اشترط أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلي على إدارة النادي والجهاز الفني، القيد في القائمة الإفريقية للفريق من أجل الاستمرار، وإلا سيرحل على سبيل الإعارة في يناير المقبل، خاصة أن عدم قيده إفريقيًا سيعني ابتعاده مرة أخرى عن التشكيل الأساسي لصالح الصفقات التي سيعقدها النادي في يناير”.

وأردف: “وطلب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أن يعود للتشكيل الأساسي للفريق، بداية من لقاء نجوم المستقبل القادم في بطولة الدوري، خاصة وأنه تخلص من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة، وهو يخشى أن يتم تجميده على الدكة لصالح شريف إكرامي ويخسر مكانه في تشكيل منتخب مصر”.

وأكمل: “محمد يوسف تحفظ على عودة الشناوي لتشكيل الأهلي؛ خوفًا من غضب شريف إكرامي، الذي يرى نفسه الأحق حاليًا بالتواجد في التشكيل، بعد تقديم أداء جيد في مباريات الدوري، ولم يرتكب خطأ مؤثرًا يستحق عليه العودة لدكة البدلاء”.

يذكر أن الأهلي مر بفترة سيئة في الشهر الماضي، حيث خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا، وودع كأس زايد للأندية أبطال العرب من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي.