هاني أبوريدة لـ”إرم نيوز”: مصر ستتقدم لاستضافة أمم أفريقيا 2019

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بلاده ستتقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أبوريدة في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” إن مصر قررت، رسميًا، التقدم للحصول على حق تنظيم البطولة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية في الحكومة والدولة.

وأكد أبوريدة أن مصر جاهزة تمامًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا، ولديها الإمكانات التي تؤهلها لذلك من ملاعب وفنادق وبنية تحتية.

وكشف رئيس الاتحاد المصري أنه سيتم تقديم طلب استضافة “كان 2019” إلى الكاف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدأت مصر تحركاتها الرسمية أمس الأربعاء، عقب اعتذار المغرب عن الترشح لاستضافة أمم أفريقيا بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية.