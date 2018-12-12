مصر تستقر على بدء اتصالات رسمية بـ”كاف” لتنظيم أمم إفريقيا 2019

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، اتصالًا مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة؛ لبحث إمكانية تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وينتظر صبحي موقف الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد من تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد وزير الرياضة، في تصريحات مقتضبة لـ”إرم نيوز”، أن هاني أبوريدة سيجري اتصالات غدًا بمسؤولي الاتحاد الإفريقي، لمعرفة الموقف النهائي، ومن ثم دراسة الأمر سريعًا، تمهيدًا لتقديم ملف استضافة البطولة.

تأتي تحركات وزارة الشباب في مصر بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون واعتذار المغرب عن الاستضافة.

يذكر أن أشرف صبحي أكد في وقت سابق قدرة مصر على استضافة البطولة في أي وقت، خاصة وأن البلاد تمتلك البنية الأساسية الجيدة، من ملاعب وطرق وفنادق وأماكن للتدريب ووسائل النقل.