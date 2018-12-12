الصراع يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على صفقة أحمد حجازي

اشتعل الصراع في الساعات الماضية بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري لإقناع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر بالعودة في شهر يناير المقبل.
وقدَّم الزمالك عرضًا لحجازي يبلغ مليون جنيه إسترليني، وحاول إقناعه بمفاوضات مالية مكثفة للحصول على خدماته لتدعيم خط الدفاع الأبيض.
وتلقى حجازي اتصالًا من أحد مسؤولي النادي الأهلي لمعرفة حقيقة عودته للدوري المصري وأبلغه باهتمام الأهلي فريقه السابق، بضمّه خلال الانتقالات الشتوية خاصة في ظل البحث عن مدافع قوي.
وبدأ مسؤولو نادي بيراميدز التواصل -أيضًا- مع اللاعب من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن رشحه حسام البدري رئيس النادي للانضمام للفريق.