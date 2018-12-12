بعد الخروج من كأس زايد أمام الرجاء.. الإسماعيلي يقبل استقالة مدربه البرازيلي فييرا

قال الإسماعيلي، متذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز، إنه قبل استقالة مدربه البرازيلي جورفان فييرا، مضيفًا أنه سيعين مدربًا أجنبيًّا جديدًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقال فييرا بعد تسعة أسابيع فقط على تعيينه خلفًا للجزائري خير الدين مضوي مع وجود الإسماعيلي، الفائز باللقب ثلاث مرات، في المركز الأخير في الدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

وودع الإسماعيلي كأس العرب للأندية الأبطال، أمس الثلاثاء، عقب هزيمته بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوي المغربي في دور الستة عشر.

وقال الإسماعيلي في موقعه على الإنترنت: “المدرب.. طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة، واستقر مجلس الإدارة على مدرب أجنبي جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة”.

ورغم أن فييرا، الذي عُين في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ مشواره مع الإسماعيلي بالفوز على بيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري حاليًّا، فإن هذا الانتصار كان الوحيد للمدرب البرازيلي ليخسر ثلاثًا من مبارياته الأربع التالية إضافة لخروجه من كأس العرب.

وسبق لفييرا (65 عامًا) قيادة الإسماعيلي في فترة سابقة في موسم 1999-2000، وعمل في مصر أيضًا مع الزمالك وسموحة. وصنع فييرا لنفسه اسمًا كبيرًا حين قاد العراق للفوز بكأس آسيا عام 2007، وتولى بعدها تدريب أندية في العديد من دول المنطقة، ومن بينها سلطنة عمان والمغرب والكويت والإمارات.