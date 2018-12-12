الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في بطولة كأس زايد‎ للأندية الأبطال

حقق فريق الرجاء البيضاوي المغربي فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي المصري، مساء أمس الثلاثاء، بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في إياب دور الـ16 من البطولة، ليكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وشهدت مباريات دور الـ16 مفاجآت عديدة أبرزها خروج ناديي الأهلي والزمالك المصريين بعد إخفاق الأول في تخطي الوصل الإماراتي وخسارة الثاني من الاتحاد السكندري بركلات الجزاء الترجيحية.

ونجح فريق النجم الساحلي التونسي في الإطاحة بالوداد المغربي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بهدفٍ دون رد، كما تمكن المريخ السوداني من العبور لدور الثمانية بعد انتصاره على اتحاد العاصمة الجزائري 4-3 في مجموع المواجهتين.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ8 للبطولة العربية يوم 17 من ديسمبر المقبل.

اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال .. انتظروا القرعة قريباً. pic.twitter.com/98OHaGBMk5 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 11, 2018

الفرق المتأهلة لدور الـ8 بالبطولة العربية للأندية

الاتحاد السكندري (مصر)

الأهلي (السعودية)

الهلال (السعودية)

النجم الساحلي (تونس)

الوصل (الإمارات)

مولودية الجزائر

المريخ (السودان)

الرجاء (المغرب)