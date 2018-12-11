هل فشلت مفاوضات النادي الأهلي المصري مع ستيف بروس؟

تحول ملف المدير الفني لفريق الأهلي المصري إلى لغز محير داخل القلعة الحمراء بعد أن فوجئت جماهير القلعة الحمراء بتأجيل حسم ملف المدرب الجديد في اجتماع مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية.

ورغم أن مجلس الأهلي أعلن أن المفاوضات لن تدوم سوى 10 أيام فقط منذ إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق يوم 22 نوفمبر الماضي بعد الخروج من البطولة العربية إلا أن الأهلي لم يعلن رسميًا عن هوية مدربه الجديد وذهب للتفاوض مع عدة مدربين لم يكتمل التعاقد معهم على رأسهم الأرجنتيني رامون دياز والأوروجوياني دانييل كارينيو والبرازيلي كارلوس دونجا والفرنسي هيرفي رينارد.

وكان المدرب الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني لفريق أستون فيلا، قاب قوسين أو أدنى بحسب المصادر داخل الأهلي من قيادة الفريق الأحمر بحسب مصادر داخل النادي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بعد تعذر حضور بروس إلى مصر، الثلاثاء ، لإتمام التعاقد.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كافة الكواليس الخاصة بمفاوضات الأهلي مع ستيف بروس وحقيقة فشل المفاوضات للتعاقد معه:

تخبط واضح

أدار فريق الأهلي ملف التفاوض مع ستيف بروس بتخبط بعد تسريب المفاوضات مع وسائل الإعلام في الساعات الماضية بمجرد تلقي النادي عرضًا من أحد الوسطاء لإقناع بروس بتولي المهمة.

وفوجئ ستيف بروس بتلقي اتصالات من بعض المسؤولين بالنادي الأهلي بعيدًا عن الوسيط الذي يقود المفاوضات وهو ما أثار استياءه وجعله يعتذر عن عدم إتمام المفاوضات وعدم الحضور إلى مصر مثلما تردد في الساعات الماضية.

عرض مميز

تلقى بروس عرضًا من نادي شيفيلد الإنجليزي لتولي قيادته بعد رحيله عن أستون فيلا وهو ما يجعله مترددًا في فكرة الرحيل إلى الدوري المصري.

وأبدى بروس مغالاة في مطالبه المالية لتدريب الأهلي وخاصة راتبه الشهري الذي تجاوز حاجز 200 ألف يورو وهو الأمر الذي أفسد المفاوضات مع المدرب الإنجليزي.

حرب خفية

دخلت الأمور داخل النادي الأهلي في إطار الحرب الخفية بسبب الخلافات الواضحة بين محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه العامري فاروق.

وحاول بعض المحسوبين على الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد أن تضخيم مفاوضات بروس وتسريبها للإعلام يأتي لتوريط رئيس النادي أمام الجماهير خاصة أن المفاوضات لم تكتمل من الأساس.

بقاء يوسف

يسود اتجاه قوي داخل إدارة النادي الأهلي نحو بقاء محمد يوسف المدير الفني الحالي خاصة بعد إعادته التوازن في الفريق وعودة الانتصارات.

ويقود هذا الاتجاه بعض مسؤولي النادي بجانب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والمقرب من محمود الخطيب والذي يسعى لإقناع الأخير بالإبقاء على يوسف.