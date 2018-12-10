ستيف بروس يقترب من النادي الأهلي المصري

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا لمحمد يوسف المدرب المؤقت الذي تولى المهمة عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتوصل مجلس الأهلي لاتفاق نهائي مع الإنجليزي ستيف بروس، لتولي قيادة الفريق الأول، مقابل 150 ألف دولار شهريًا.

وأعلن محمود الخطيب توصل النادي لاتفاق مع بروس، دون الكشف عن أي تفاصيل سوى قيمة الراتب الشهري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة مساء الإثنين في مقر النادي بالشيخ زايد.

وكان الأهلي قد أقال كارتيرون عقب الإخفاق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والخروج من دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب أمام الوصل الإماراتي.

يذكر أن المارد الأحمر حقق الفوز في آخر مبارياته بالدوري على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، والتي أقيمت بينهما مساء الأحد على استاد السلام.

ومن جانب آخر، استقر مجلس الأهلي على بدء المفاوضات مع الأنغولي غيرالدو جناح فريق أول أغسطس الأنجولي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن الأهلي كلف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، بالسفر لأنغولا، خلال الأيام المقبلة، لإتمام الاتفاق.

غيرالدو صاحب الـ27 عامًا، شارك مع أول أغسطس في 152 مباراة، وأحرز 19 هدفًا.

يذكر أن الأهلي نجح في إبرام 3 صفقات حتى الآن، هم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد من مصر للمقاصة، ومحمود السلمي من الشجاعية الفلسطيني.