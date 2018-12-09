مروان محسن يقود النادي الأهلي للفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري (فيديو)

أحرز مروان محسن ثنائية، وأهدر ركلة جزاء في فوز الأهلي 2-صفر على طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليقفز حامل اللقب إلى المركز الخامس اليوم الأحد.

وسجل محسن هدفين متتاليين خلال دقيقتين، حيث حوَّل تمريرة محمد شريف العرضية إلى الشباك من مدى قريب في الدقيقة 29.

وضاعف النتيجة بعدها بدقيقتين عندما تابع تسديدة شريف التي ارتدت من محمد بسام حارس الطلائع ليضعها المهاجم الدولي المصري في الشباك.

وأهدر محسن ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق على النهاية حيث تصدَّى لها بسام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة من عشر مباريات متأخرًا بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي خاض 14 مباراة، بينما توقف رصيد الجيش عند 18 نقطة في المركز التاسع من 16 مباراة.