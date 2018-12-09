ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش (صورة)

سجل النادي الأهلي هدفين في دقيقتين، ليتغلب 2/0 على منافسه طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

وجاء الهدفان عبر مروان محسن في الدقيقتين 29 و31، قبل أن يضيع اللاعب ذاته ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وحقق الأهلي 6 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس على لائحة الترتيب.

ويتصدر نادي الزمالك جدول الترتيب بـ35 نقطة من 14 مباراة، مقابل 26 نقطة لبيراميدز من 13 مباراة في المركز الثاني.

ويملك مصر المقاصة 26 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث، ويأتي الإنتاج الحربي في المركز الرابع وفي جعبته 23 نقطة من 16 مباراة.