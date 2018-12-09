أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. مروان محسن يتقدم لـ”الأحمر” بثنائية (فيديو)

تقدم مروان محسن مهاجم النادي الأهلي بثنائية في دقيقة واحدة لصالح فريقه في شباك طلائع الجيش، خلال مباراة الفريقين على إستاد السلام في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 30 من عرضية محمد شريف، التي أودعها مروان في المرمى الخالي.

وبعدها بدقيقة واحدة أحرز مروان الهدف الثاني للأهلي، من متابعة لكرة سقطت من محمد بسام حارس الجيش.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 9 مواجهات، إذ فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة.

في المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات، بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضرًا في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويستمر الأهلي في خوض مبارياته المؤجلة في الدوري، بسبب مشاركته السابقة في دوري أبطال أفريقيا لعام 2018، ويلعب ضد طلائع الجيش في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ14.

وهي المباراة الثالثة على التوالي المؤجلة للأهلي بعد الفوز على بتروجت ثم الجونة.