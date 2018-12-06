نادي الزمالك يُحلق على قمة الدوري المصري بالفوز على المصري البورسعيدي (فيديو)

واصل نادي الزمالك، التحليق على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وتغلب على ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشر للمسابقة.

ونجح الفارس الأبيض في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما محمود عبد المنعم “كهربا” ويوسف أوباما في الدقيقتين 11 و38 من زمن اللقاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الزمالك فائزًا بالثلاث نقاط.

بذلك، ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.