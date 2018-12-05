النادي الأهلي يقلب تأخره أمام الجونة ويخطف 3 نقاط في سباق الدوري المصري (فيديو)

قلب النادي الأهلي تأخره أمام الجونة إلى فوز غالٍ، وخطف ثلاث نقاط غالية خلال المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

تقدم الجونة بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد نادي في الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد استلامه بينية سحرية من شيكاتارا وأودع الكرة في الشباك.

ونجح أحمد الشيخ في تعديل النتيجة خلال الدقيقة 68 من تسديدة قوية سكنت شباك الجونة.

وفي الدقيقة 79 فشل حارس الجونة في إعادة الركلة الركنية التي سددها وليد سليمان، لتصطدم بالقائم ومدافع الجونة لتسكن الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 17 من 9 مباريات، ليقفز إلى المركز العاشر في جدول المسابقة، وتوقف رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز 15.