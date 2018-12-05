تصريحات رسمية تضع الاتحاد السعودي في ورطة بسبب أزمة نادي النصر والوحدة (فيديو)

تداولت جماهير نادي النصر السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تصريحًا فضائيًا سابقًا للإعلامي محمد الشيخ، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، قد يتسبب في أزمة جديدة.

ونسف الشيخ بيان لجنة الانضباط الذي صدر منذ قليل، وتم رفضه شكلًا بداعي أن النصر قدم احتجاجه بعد مرور 48 ساعة من نهاية مباراة الوحدة.

وقال الشيخ في التصريحات التي تناقلتها الجماهير: إن النصر قدم احتجاجه ضد مشاركة اللاعب علي النمر لاعب الوحدة بعد نهاية المباراة بساعتين.

وطالبت جماهير النصر إدارة ناديها بإثبات حقها حتى لو وصل الأمر باللجوء للاتحاد الدولي فيفا.