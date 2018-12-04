النادي الأهلي المصري يضغط على مانويل جوزيه لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم

يعيش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، في أزمة كبيرة جدًّا، خلال الفترة الحالية بسبب الفشل في التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المؤقت محمد يوسف.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “فشلت مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الأرجنتيني دياز، بسبب المطالب المالية الكبيرة للمدرب، كما أنه طلب جهازًا فنيًّا أجنبيًّا كاملًا، وهو ما رفضته إدارة النادي؛ لأنه فوق طاقة وقدرة النادي المالية”.

وأضاف المصدر: “كما تعطلت المفاوضات مع الفرنسي ديسابر، بسب تمسك الأخير بالاستمرار مع منتخب أوغندا حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019، فيما لم تتكلل المفاوضات مع جوزيه كارينو بالنحاج بسبب تأخر المدرب في حسم موقفه من تولي تدريب الأهلي”.

وتابع: “إدارة الأهلي تضغط حاليًّا على البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق، ليتولي المهمة حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، خاصة أن الجماهير الحمراء لن تقبل باستمرار محمد يوسف كمدير فني للفريق، كما سترفض تولي أي مدير فني مصري آخر”.

وأردف المصدر: “طلب محمود الخطيب رئيس النادي، من خالد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي استغلال الصداقة الكبيرة بينه وبين جوزيه من أجل الضغط عليه ليوافق علي تولي تدريب الفريق، خاصة أنه الوحيد الذي سترضى الجماهير الحمراء عن تواجده في الفريق، ويمتلك شخصية قوية وإمكانيات فنية تجعله قادرًا على السيطرة على لاعبي الفريق ولم الشمل”.

واختتم: “حتى الآن جوزيه خائف من العودة لتدريب الفريق، بسبب عدم وجود أسماء قوية في الفريق تساعده على النجاح، لكن الإدارة وعدته بضم صفقات قوية في يناير المقبل”.

وبحسب مصادر فإن جوزيه وافق على العودة للعمل في الأهلي، ولكن كمستشار فني، وليس مديرًا فنيًّا.

ومن جانب آخر قال الإعلامي أحمد شوبير، إن حسين الشحات لاعب العين الإماراتي يتمنى أن يرتدي القميص الأحمر في الفترة المقبلة، لكنه أصبح بعيدًا عن الأهلي، بعد رحيل عموري إلى الهلال السعودي، بالإضافة إلى المبلغ المالي الكبير الذي طلبه فريق العين.

وأضاف شوبير: “رمضان صبحي يفكر بشدة في العودة للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمرار استبعاده من المشاركة مع فريقه الإنجليزي”.

وواصل: “رمضان صبحي سيحسم مصيره مع هيديرسفيلد بعد اللقائين المقبلين، ففي حال استمرار استبعاده عن المشاركة، سيطلب من مسؤولي ناديه السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة لاكتساب فورمة المباريات”.