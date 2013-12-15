ليبي يشيد بمشوار أبوتريكة الرائع

أشاد الإيطالي مارشيلو ليبي، المدير الفني لفريق جوانزو الصيني، بمحمد أبوتريكة، لاعب الأهلي، واصفاً إياه بأنه من العناصر المميزة.

وقال ليبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، السبت: "الأهلي فريق يملك عناصر مميزة وأعلم أن أبوتريكة اتخذ قرار الاعتزال وأود أن أهنئه على مشواره الكروي الرائع".

وحول فوزه على الفريق الأحمر، أشار: "المشاكل السياسية التي تمر بها مصر أثرت على لاعبي الأهلي".

وكان أبوتريكة قد أعلن اعتزاله عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن مونديال الأندية سيكون الأخير له مع الأهلي.

وفاز بطل الصين على المارد الأحمر بهدفين دون رد، ليتأهل لمقابلة بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة، الثلاثاء.