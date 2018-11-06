أمن الزمالك يعتدي على الصحفيين ويمنع دخولهم مقر النادي (فيديو)

اعتدى أمن نادي الزمالك على عدد من الصحفيين المصريين لحظة دخولهم إلى مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قرار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة بمنع دخول الصحفيين من الأعضاء.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية إنه “في تمام الساعة الرابعة توجهت مع الزملاء محمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد ربيع وخالد كامل إلى قسم العجوزة لتحرير محضر لإثبات منع رئيس نادي الزمالك للصحفيين بالمخالفة للقانون”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “بعد الانتهاء من تحرير المحاضر، تواصلت مع النقيب عبدالمحسن سلامة لإخطاره بما جرى، فأخبرني أنه تواصل مع رئيس نادي الزمالك واتفق معه على إلغاء قرار المنع”، مشيرًا إلى لقاء سيجمعه برئيس النادي بعد عودته من شرم الشيخ.

وتابع: “أخطرنا الزملاء بإلغاء قرار منع الصحفيين، وتوجهت إلى النادي مع الزميلين محمد ربيع وخالد كامل وهناك التقينا عددًا من الزملاء من مؤسسات مختلفة وأخبرونا أن قرار المنع مازال ساريًا، توجهنا إلى أمن بوابة 26 يوليو وأخبرناه أننا صحفيون وأعضاء عاملون بالنادي وأن الأزمة انتهت، لكنهم منعوا الصحفيين بالقوة واستدعوا عددًا كبيرًا من أفراد أمن النادي وتم الاعتداء على الصحفيين بشكل هيستيري”.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن “بعض الزملاء حاولوا تصوير ما يجري بهواتفهم المحمولة، فبدأ أفراد الأمن في خطف هواتف الزملاء وهجم أحدهم على زميلة صحفية وتحرشوا بها وحاولنا الدفاع عنها على قدر ما استطعنا، ومع الضغط بدأ الزملاء في التراجع إلى خارج النادي فلاحقهم أفراد الأمن في الشارع واعتدوا عليهم وخطفوا منهم الهواتف”.

وتابع: “بعد الاتصال بشرطة النجدة توجهت إلى قسم العجوزة ولحقني عدد من الزملاء، وحررنا محاضر بالاعتداء والسب والتحرش بزميلة صحفية، وغدًا سندلي بأقوالنا أمام نيابة العجوزة في تمام الساعة 11.30 صباحًا”.

وشدد على أن ما حدث “جريمة مكتملة الأركان، اعتداء وبلطجة وسب وخطف وتحرش، تم ذلك تحت رعاية رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الذين اتهمناهم مع مدير النادي ورئيس أمن النادي وأفراد أمن النادي في المحضر”.

واختتم عضو مجلس نقابة الصحفيين تصريحاته قائلًا: “اتفقنا مع الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة صباح الخميس نتوجه بعده إلى النائب العام لتقديم مذكرة بما جرى، وسنطالب بتحديد موعد مع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال حتى لا يفرض المجلس حمايته على مرتضى منصور، فالحصانة لا تجعل أي نائب فوق القانون أو المساءلة”.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن منع دخول “الصحفيين الأعضاء” من دخول النادي، ردًا على قرار المجلس الأعلى للإعلام في مصر، والذي أوصى بمنع ذكر اسمه أو استضافته.