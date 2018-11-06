حسام حسن يوسط تركي آل الشيخ لخطف مصطفى فتحي من نادي الزمالك

وضع حسام حسن، المدير الفني لنادي بيراميدز، مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك ضمن المطلوبين في صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب حسام حسن في تدعيم صفوف بيراميدز بعناصر جديدة في يناير المقبل، بعد توليه المسؤولية الفنية مؤخرًا.

وقال مصدر مقرب من حسام حسن لـ”إرم نيوز”: إن مدرب بيراميدز تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ، أحد مستثمري النادي؛ للدخول في مفاوضات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، للحصول على خدمات مصطفى فتحي.

ودخل حسام حسن في مشاكل متعددة مع مرتضى منصور، أسفرت عن منع استقدام الزمالك للاعبين من المصري والعكس، طالما كان حسام على رأس الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي، إلا أن هذه الأزمة انتهت برحيل حسام.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد مصطفى فتحي أبرز المطلوبين في صفوف بيراميدز في ظل عدم مشاركته مع الزمالك هذا الموسم سوى في دقائق معدودة، وأخرجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من حساباته في ظل اعتماده على بعض اللاعبين الآخرين في مركزه، مثل إبراهيم حسن، وعبدالله جمعة وأيمن حفني.