قبل مواجهة الترجي.. اتحاد الكرة المصري يرد على هجوم النادي الأهلي (صورة)

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا رسميًا، في استجابة سريعة للهجوم الذي تعرض له من قبل عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي؛ بسبب تجاهله العقوبات التي وقعت على النادي من قبل الاتحاد الأفريقي “كاف”.

وأعلن الجبلاية دعمه للمطالب التي قدمها النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي، بخصوص العقوبة الموقعة على وليد أزارو مهاجم الفريق.

وقال البيان: “أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة دعمه الكامل لمطالب النادي الأهلي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه العقوبات العاجلة التي أصدرتها لجنة الانضباط بالكاف، قبل أيام قليلة من لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في الدور النهائي لبطولة الأندية الأفريقية الأبطال المقرر إقامته في تونس، يوم الجمعة المقبل”.

وأضاف البيان: “جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه اليوم، الاتحاد المصري لنظيره الأفريقي مؤكدًا على أنه يدعم بشكل كامل مطالب النادي الأهلي المصري بمراجعة ما تم ضده من عقوبات أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على وجه عاجل، تثبيتًا لمبدأ عدم ضياع الحقوق، كما أكد الاتحاد المصري في خطابه على ثقته في أن الاتحاد الأفريقي بكامل إداراته ولجانه يسعى دائمًا لترسيخ مبادئ العدل وإحكام الروح الرياضية والالتزام بلوائحه، وأن مطالب الأهلي العادلة ستلتقي حتمًا ونصوص اللوائح المعمول بها”.

وتابع: “خطاب الاتحاد المصري أشار إلى أن النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في بطولة الأبطال الأفارقة، وجماهيره العريضة كانت حريصة على تقديم كل الحب والمودة والترحاب بالأشقاء التوانسة عندما حلوا ضيوفًا على بلدهم الثاني لدى لقاء الذهاب من النهائي الأفريقي، وأن الاتحاد المصري أيضًا على ثقة بأن النادي الأهلي وجماهيره سيكونون محل ترحاب وتقدير من نادي الترجي بطل تونس، عندما يحل ضيفًا على تونس في مباراة العودة على نهائي الأبطال، نظرًا لما اعتادت عليه الأندية المصرية والتونسية وجماهيرهما دائمًا، انطلاقًا من العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ويسير على نهجها اتحادا كرة القدم في البلدين الشقيقين”.

وأردف: “كما أرسل الاتحاد المصري إلى الاتحاد الأفريقي أيضًا خطاب النادي الأهلي الذي تلقاه ويفند فيه العقوبات الموقعة عليه، مؤكدًا أن الرياضة وسيلة التقاء بين الأشقاء، ولا يجب أن تكون أبدًا مدعاة للفرقة بينهم”.

“اتحاد الكرة” يعلن دعمه الكامل للأهلي في مواجهة العقوبات الأفريقية pic.twitter.com/Y7S6fdIPmt — EFA.eg (@EFA) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

يذكر أن الأهلي أبدى اعتراضه على قرار إيقاف أزارو مباراتين، وحرمانه من خوض لقاء الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون للجنة استماع في “كاف”.