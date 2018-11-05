نادي الزمالك ينتزع فوزًا دراميًا على حرس الحدود في الدوري المصري

حقق نادي الزمالك فوزًا دراميًا على منافسه حرس الحدود، اليوم الأحد، بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

وكان حرس الحدود البادئ بالتسجيل عبر لاعبه إيدو موسيس، في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وأدرك الزمالك التعادل من ركلة جزاء، بعد تدخل من محمد الشبيني على محمود عبدالمنعم (كهربا)، ونجح في تسجيلها في الدقيقة 80.

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 23 نقطة من 10 مباريات، في حين تجمد رصيد حرس الحدود عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

هدف التقدم حرس الحدود ١ – #الزمالك ٠ ق٢٠ pic.twitter.com/tkjZrsHdCj — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

هدف محمود علاء في مرمى حرس الحدود – هدف التعادل. pic.twitter.com/Hmi7aa8ZDD — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٥ نوفمبر ٢٠١٨