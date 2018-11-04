تمثال محمد صلاح يثير سخرية المصريين (صور)

أثار تمثال اللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أمام قاعات “منتدى شباب العالم”، سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلق منتدى شباب العالم، كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة، من 160 دولة حول العالم.

ووضع منظمو المنتدى تمثالًا لصلاح أمام قاعات المنتدى، كنوع من التكريم، ولفت الشباب المشارك إلى إنجازاته؛ لاتخاذه قدوة.

ويعود التمثال لنحاتة مصرية شابة تدعى مي عبدالله، معروفة باسم “نحاتة المنيا”.

لكن جاءت أغلب ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول التمثال ساخرة منه، فمنهم من وصفه بـ”موميا صلاح”، وآخرون قالوا إنه صلاح وهو “مجهَد”، وانتقده البعض الآخر ونعتوه بـ”القبيح”، فعلق حساب يحمل اسم “ناشط مش سياسي”، قائلًا: “إيه اللي عملتوه في الواد ده، دي موميا محمد صلاح”.

بينما سخر آخر من التمثال وقال: “دا محمد صلاح بس مجهَد”، ووصلت السخرية ليقول أحد النشطاء: “محمد صلاح لو شاف التمثال دا هيتنازل عن الجنسية المصرية”، فيما علّقت إحدى الناشطات وتدعى “نادية” على التمثال قائلة: “هذا القبح لا يمثل صلاح”.