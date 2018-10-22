“كهربا” لاعب الزمالك مطلوب في الوحدة السعودي وثلاثي هجومي على رادار جروس

بات محمود عبدالمنعم “كهربا”، صانع ألعاب فريق الزمالك، قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، أن كهربا مطلوب في نادي الوحدة على سبيل الإعارة، في يناير المقبل، ليزامل محمد عواد، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر الأول.

ويرغب كهربا في الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث سبق أن قدم طلبًا لمجلس إدارة النادي بالموافقة على رحيله وهو ما رحب به الأخير في حالة تواجد عرض مغرِ ماديًّا.

ومن جانب آخر، يخطط مسؤولو الزمالك للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، مع تواجد الثلاثي كاسونغو وعمر السعيد وحميد أحداد.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز”، أن الثلاثي باسم مرسي المعار لنادي لاريسا اليوناني وعمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، وحسام حسن، مهاجم سموحة، هم أبرز الأسماء المطروحة على السويسري كريستيان جروس المدير الفني، لضم أحدهم لقائمة الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

إلى ذلك، نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الأنباء التي تردَّدت أخيرًا عن نية مجلس الإدارة في إقالة جروس من تدريب الفريق.

وكانت أنباء ترددت عن رحيل جروس من الزمالك، حال تعثره بالمبارتين المقبلتين أمام الإنتاج الحربي في كأس مصر والاتحاد السكندري في البطولة العربية.

وقال أمير في تصريحات لمواقع محلية في مصر، إن جروس باق مع الزمالك لنهاية عقده، ولا توجد نية لرحيله على الإطلاق، حتى في حالة التعثر بالمبارتين المقبلتين.

يذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي في دور الـ16 من كأس مصر، غدًا الثلاثاء، ثم الاتحاد السكندري السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 أيضًا من بطولة كأس زايد.