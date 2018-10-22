موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في كأس مصر والقنوات الناقلة

يصطدم نادي الزمالك بنظيره الإنتاج الحربي في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر، غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر بعدما تخطى عقبة مركز شباب منية سمنود في دور الـ32 بالفوز بهدف وحيد، بينما تأهل الإنتاج الحربي على حساب اتحاد الشرطة بعد الفوز بثنائية نظيفة.

أما المواجهة الأخيرة للزمالك في الدوري المصري فكانت ضد المقاولون العرب في سبتمبر الماضي، وانتهت بانتصاره بهدفين لهدف، وحتى الآن يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 17 نقطة، خلف المتصدر الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقلها قناتا أون سبورت، ونايل سبورت.