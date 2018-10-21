النادي الأهلي المصري يعرض صفقة تبادلية و5 ملايين جنيه لضم مدافع وادي دجلة

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب عرضًا مغريًا لنظيره وادي دجلة، من أجل التعاقد مع محمد محمود مدافع الفريق، الذي انضم لصفوف منتخب مصر الأول في المعسكر الأخير قبل مواجهتي سوازيلاند.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز” أن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا لماجد سامي مالك وادي دجلة خلال الساعات الماضية، يشمل عقد صفقة تبادلية بجانب 5 ملايين جنيه، مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وأوضح المصدر أن الأهلي عرض على دجلة ضم عمرو بركات لاعب خط الوسط نهائيًا، بجانب استعارة أحمد الشيخ لمدة موسم، بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع، أن مالك وادي دجلة رحب بعرض الأهلي، ويسعى لإقناع مدافع الفريق بالموافقة على الانضمام للقلعة الحمراء، خاصة أن اللاعب يرغب بشدة في خوض تجربة الاحتراف.

يذكر أن محمد محمود شارك مع منتخب مصر في مباراة سوازيلاند الأخيرة، وظهر بمستوى جيد، نال على إثره إشادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.