رسميًا.. اللجنة الأولمبية المصرية تعلن إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عامين

اتخذت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعها الطارئ اليوم السبت، قرارًا بإيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 25 اتحادًا من أصل 29 اتحادًا لها حق الحضور، بعد حل اتحاد التنس بحكم محكمة التسوية والتحكيم، حيث يكتمل النصاب القانوني بحضور‎ 50% + 1 من أعضاء الجمعية وهم 15 اتحادًا.

ووافقت الجمعية العمومية على اتخاذ هذه العقوبة بسبب تجاوز رئيس نادي الزمالك ضد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة.

وقام مجلس الأولمبية بعرض فيديوهات وصور لتجاوزات رئيس نادي الزمالك في القنوات الفضائية، والفيديوهات التي ينشرها علي الموقع الرسمي للنادي الأبيض، ضد أعضاء ورئيس اللجنة الأولمبية.

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد قرارات اللجنة بإيقاف رئيس نادي الزمالك، ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، والموافقة على تحريك دعوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تطالب بإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك بسبب افتقاده لشرط حسن السيرة والسمعة.

كما يتضمن الاجتماع الموافقة على مخاطبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجاوزات التي ارتكبها رئيس نادي الزمالك مستغلًا الحصانة البرلمانية.