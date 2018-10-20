النادي الأهلي المصري يضع شرطًا لقيد صالح جمعة في يناير

بات صالح جمعة لاعب خط وسط النادي الأهلي المصري والعائد من رحلة إعارة قصيرة في الفيصلي السعودي، يمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وعُرف صالح بعدم التزامه مع الأهلي منذ أن تم التعاقد معه قبل 3 سنوات، حتى خرج للإعارة إلى الفيصلي، الذي قام بفسخ عقده أيضًا لنفس السبب، ليعود مجددًا للنادي الأحمر إلا أنه غير مقيد في القائمة الأساسية للفريق.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للقلعة الحمراء لشبكة “إرم نيوز” أن كارتيرون يعلم جيدًا مدى استهتار اللاعب وعدم التزامه مع الفريق، إلا أنه لم يغلق الباب أمام عودته وقيده في القائمة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر أن كارتيرون وضع شرطًا وحيدًا للإبقاء على جمعة في صفوف الفريق، وهو الالتزام الكامل خلال الفترة الحالية حتى موعد فتح باب القيد في شهر يناير.

وتابع: “إذا انتظم صالح في التدريبات بداية من شهر نوفمبر القادم، سيكون أمامه 60 يومًا من أجل أن يصبح جاهزًا بشكل لائق بدنيًا، في تلك الحالة يمكن أن يتم قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

واختتم: “الأمر مشروط بأن يبدي اللاعب نية جدية في الالتزام داخل الملعب وخارجه، ويبتعد عن اللامبالاة والاستهتار، فهو خامة جيدة، لكنه مقصر في حق نفسه بشكل كبير”.

ومن جانب آخر، انتظم أحمد علاء مدافع النادي الأهلي في المران الصباحي للفريق الذي يأتي استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

وعانى علاء من الإصابة بكدمة خلف الركبة تعرض لها خلال تدريبات الفريق، إلا أنه تعافى منها بعد خوضه فترة تأهيل وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي للسفر صباح الأحد إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في سياق متصل، أثار أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي، قلق الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تعرضه للإصابة في مران اليوم السبت.

وغادر فتحي مران الأهلي الصباحي، بعدما تعرض لإصابة قوية إثر تدخل عنيف من زميله المدافع أحمد علاء، ليسرع طبيب الفريق خالد محمود نحو اللاعب لإسعافه، واصطحبه خارج الملعب.

ومن المقرر أن يخضع فتحي خلال الساعات المقبلة لفحص طبي، لتحديد مدى خطورة الإصابة وموقفه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

ومن جانب آخر أبدى مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي موافقته على تجديد عقده بعدما توصل لاتفاق نهائي مع مجلس الإدارة بشأن البنود المالية في التعاقد.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن زكريا سيحصل على 20 مليون جنيه خلال 3 سنوات، هي مدة العقد الجديد، سيدفع منها النادي 15 مليون جنيه، أما الـ5 ملايين المتبقية ستكون عبارة عن عقود إعلانات.

وأوضح المصدر أن مؤمن أصر على جدولة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، والتي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على أن يحصل عليها اللاعب على دفعتين.

يذكر أن مؤمن زكريا أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي الأهلاوي خلال الفترة الماضية، بشأن رفضه تجديد عقده، تزامنًا مع ورود أنباء عن توقيعه لنادي بيراميدز، وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلًا.