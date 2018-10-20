نادي الزمالك يجدد رفضه لرحيل أيمن حفني ويطالب ثنائي الفريق بتوفير عروض احتراف

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، رفضه رحيل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول الذي يغيب عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن حفني طلب أكثر من مرة خروجه على سبيل الإعارة مدة 6 أشهر، نظرًا لابتعاده عن المشاركة تحت قيادة السويسري كريستيان غروس، إلا أن إدارة النادي ترفض تمامًا فكرة الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر: “الجهاز الفني وإدارة النادي يريدان الإبقاء على حفني في ظل سوء مستوى محمد إبراهيم ورغبة الثنائي محمود كهرباء ومصطفى فتحي في الرحيل وافتعالهما الأزمات في الفريق”.

وتابع: “الزمالك يرحب برحيل كهربا وفتحي، في حالة وجود عروض احتراف للثنائي، مناسبة من الناحية المادية للنادي”.

ومن جانب آخر، طلب مرتضى منصور من إدارة الشؤون القانونية بالزمالك، تجهيز ملف شامل بشأن أزمة لقب نادي القرن، وذلك قبل التقدم بدعوى رسمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”.

ويرغب منصور في أن يكون ملف الزمالك مدعومًا بالمستندات التي تثبت حق الأبيض في الحصول على اللقب من النادي الأهلي.

ومن جهة أخرى أرسل مسؤولو الزمالك خطابًا إلى الشركة الصينية المكلفة بتصميم استاد النادي، لإرسال التصميمات الخاصة، وذلك للوقوف على التكلفة الفعلية للمشروع والعمل على توفيرها في الفترة المقبلة.