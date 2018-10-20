أحمد حسن يهاجم رئيس لجنة الحكام بعد هزيمة بيراميدز: أراد الانتقام منّا.. والأخير يرد

شنّ أحمد حسن المشرف العام والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، هجومًا شرسًا على عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بعد هزيمة فريقه الأولى في الدوري المصري الممتاز أمام الإسماعيلي، الجمعة، 2/0.

وقال حسن في تصريحات إذاعية عقب المباراة: “يبدو أن هناك انتقامًا من بيراميدز، من قبل لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح”.

وأضاف: “احتسب ركلة جزاء للإسماعيلي بشجاعة، بينما لم يحتسب الحكم مثلها لبيراميدز في الشوط الأول”.

وواصل المتحدث باسم بيراميدز “لم نطلب شيئًا سوى حقنا، إلا أن الصوت العالي دائمًا ما يؤتي بثماره مع لجنة الحكام، وهو المتبع من قبل البعض”.

وواصل: “عصام عبدالفتاح انتقم منّا بسبب مطالبتنا بحكام أجانب لإدارة مبارياتنا في الدوري، قدّمنا مباراة جيدة أمام الإسماعيلي، ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية على مرمى الخصم”.

ومن جانبه رفض عصام عبدالفتاح التصريحات التي أدلى بها أحمد حسن، قائلًا: “تصريحاته غير مقبولة على الإطلاق، إذا أردتم حكامًا أجانب فلتستقدموا لأننا سمحنا بذلك”.

وأردف في تصريحات إذاعية “مباراة الإسماعيلي وبيراميدز من الجانب التحكيمي صعبة جدًا، ومن وجهة نظر لجنة الحكام فإنها أُديرت بشكل جيد”.

واستطرد “ما قاله أحمد حسن إننا ننتقم من بيراميدز عيب، لا يوجد ثأر بيننا وبين الفريق، يجب أن تحترموا الحكام”.

وعن إمكانية فرض عقوبات على حسن بعد تصريحاته مثلما حدث مع بعض المديرين الفنيين في الدوري الممتاز، الذين هاجموا لجنة الحكام، قال عبدالفتاح: “لجنة المسابقات هي المسؤولة عن هذا الأمر، وليست لجنة الحكام”.