ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز من الإسماعيلي (صورة)

تلقى فريق بيراميدز، اليوم الجمعة، الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخسر بيراميدز من مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتقى الإسماعيلي للمركز التاسع برصيد 12 نقطة.

الهزيمة هي الأولى لفريق بيراميدز الذي لعب في الدوري قبل هذه المباراة 8 مواجهات، فاز في 4 وتعادل مثلهم. وفشل بيراميدز لأول مرة هذا الموسم في تسجيل الأهداف في أي لقاء.

وفي نفس الجولة، تعادل سموحة مع حرس الحدود بهدف لكل منهما.

تقدم سموحة بهدف عن طريق حسام حسن من ضربة جزاء في الدقيقة 37، وعاد الحدود بهدف التعادل عبر إمام عاشور في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى سموحة للمركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف الزمالك، وحرس الحدود للمركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويتصدر المسابقة فريق الإنتاج الحربي برصيد 18 نقطة.

ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري، بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا.