بيراميدز يتعرض لأول هزيمة في الدوري المصري أمام الإسماعيلي (فيديو)

تعرّض بيراميدز لأول هزيمة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد تسع مباريات بخسارته 2-صفر أمام مضيفه الإسماعيلي، اليوم الجمعة.

وسجل المدافع محمود متولّي هدفًا مبكرًا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة السابعة، وضاعف التونسي الأسعد الجزيري التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 69 ليصعد الإسماعيلي للمركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 16 نقطة ليصبح في المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي الإنتاج الحربي.

وسجل سموحة هدفًا من ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن حرس الحدود فرض التعادل 1-1 في وقت سابق اليوم.

وبدا أن حسام حسن مهاجم سموحة تعرّض لعرقلة خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم إبراهيم نور الدين منحه ركلة جزاء سجل منها هدف التقدم قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول بعد اعتراضات من لاعبي حرس الحدود.

وأدرك إمام عاشور التعادل بعد مراوغة لمدافع وتسديدة في الزاوية الضيقة للمرمى في الدقيقة 58.

وتقدم سموحة للمركز الثالث مؤقتًا ولديه 17 نقطة من عشر مباريات مقابل ثماني نقاط لحرس الحدود في المركز قبل الأخير.