أهداف مباراة الإسماعيلي وبيراميدز.. 2-0 لـ”الدراويش” (فيديو)

سجل محمود متولي، لاعب الإسماعيلي، الهدف الأول لفريقه في شباك بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بقيادة فنية جديدة للبرازيلي فييرا، الذي تولى المسؤولية خلفًا للجزائري خير الدين مضوي.

وحصل الدراويش على ركلة ركنية، بعد ضغط من بداية المباراة، توجه لتنفيذها الظهير الأيسر طارق طه.

وقابلها المدافع محمود متولي بضربة رأسية رائعة سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي، ليمنح التقدم للدراويش في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 69 يسجل لسعد الجزيري الهدف الثاني للإسماعيلي من ضربة جزاء.

ويسعى بيراميدز للعودة لقطار الانتصارات بالدوري، بعد التعادل مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل فريق في آخر ظهور له بمسابقة الدوري، لا سيما بعد الصعود لدور الستة عشر بكأس مصر، وتخطي عقبة طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في مثلها، ولم يخسر، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه 8 أهداف، وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.