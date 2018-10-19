نادي الزمالك المصري يلجأ إلى الرجاء المغربي لتدعيم خط دفاعه في يناير

بدأ نادي الزمالك المصري مفاوضات رسمية مع إدارة الرجاء البيضاوي الغربي، من أجل التعاقد مع بدر بانون، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأرسل الزمالك طلبًا رسميًا لإدارة الرجاء، من أجل الحصول على خدمات بانون، مستفسرًا عن طلبات النادي المادية.

ويرغب الزمالك في تدعيم خط دفاعه في ظل النقص العددي وعدم وجود سوى 3 لاعبين هم محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني.

ورفضت إدارة الرجاء بشكل مبدئي التخلي عن اللاعب في يناير المقبل، بسبب مشاركة الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء إلى الاتفاق على كافة التفاصيل مع إدارة الرجاء من أجل التعاقد مع بانون في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وكانت أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية عن رغبة الإسماعيلي في الحصول على خدمات المدافع المغربي في يناير المقبل، إلا أن الزمالك دخل في الصراع للفوز بالصفقة ويسعى إلى إنهاء الاتفاق مع إدارة الرجاء.