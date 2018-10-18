أمير عزمي مجاهد يتراجع عن استقالته ويعود للجهاز الفني لنادي الزمالك

تراجع أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد بنادي الزمالك، عن استقالته من الجهاز الفني للفريق، عصر اليوم الخميس، دون الكشف عن الأسباب.

وكان أمير عزمي قد تقدّم باستقالته إثر تعيين أيمن عبدالعزيز، قائد الفريق الأسبق، في الجهاز الفني للفريق.

وعقد أمير عزمي جلسة مع مسؤولي الزمالك، مساء اليوم الخميس، واقتنع بدوره في جهاز كريستيان جروس، ليقرر التراجع عن الاستقالة والاستمرار بشكل طبيعي في منصبه كمدرب مساعد للمدرب السويسري.

وكان مصدر داخل مجلس إدارة الأبيض قد صرح لـ”إرم نيوز” بأن القصة بدأت بسبب طلب السويسري كريستيان جروس ضم مدرب جديد للجهاز بجانب أمير عزمي، لرغبته في الاستفادة بشكل أكبر من اللاعبين المستبعدين”.

وأشار جروس في طلبه للإدارة إلى أن وجود ثنائي مساعد سيسهل العمل مع المجموعة التي تخرج من قائمة الفريق خلال المباريات.

وأشار المصدر إلى أن منصب المدرب المساعد سيكون لمدربين وليس لمدرب واحد فقط، بطلب من جروس، حيث سيتواجد شخص آخر بجانب أيمن عبدالعزيز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس مصر.