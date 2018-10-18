أمير عزمي يرحل عن نادي الزمالك وتعيين أحمد زاهر بدلًا منه

رحل أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لنادي الزمالك من منصبه في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، وتم تعيين أيمن عبدالعزيز بديلًا له.

وقال مصدر داخل الزمالك إن عزمي تقدم باستقالته من الجهاز الفني الذي يقوده السويسري كريستيان غروس، وسلّم الاستقالة بشكل رسمي لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك.

وأضاف المصدر أن قرار أمير عزمي مجاهد بالاستقالة، جاء بعد تعيين أيمن عبدالعزيز كعضو جديد في جهاز الزمالك الفني.

ومن جانبه قال أمير عزمي مجاهد في تصريحات صحفية إن أسبابًا شخصية يمر بها في الوقت الحالي جعلته غير قادر على الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني”.

وأضاف: “أنا من أبناء نادي الزمالك وتحت أمره في أي وقت”.

وأعلن نادي الزمالك صباح اليوم، رحيل أيمن حافظ من منصب رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول، وتعيين الإداري أحمد زاهر خلفًا له.