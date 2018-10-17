للهروب من أزمة التجنيد.. باسم مرسي يعرض نفسه على نادي الزمالك

عرض باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك المعار إلى لاريسا اليوناني، العودة مرة أخرى للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك لـ”إرم نيوز” إن باسم تواصل مع المجلس عن طريق وكيله وطلب العودة إلى القلعة البيضاء؛ للمساهمة في حل أزمة الهجوم.

وتنتهي إعارة باسم مرسي مع نادي لاريسا بنهاية الموسم الجاري، وقام اللاعب بتمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين قبل الرحيل.

وأكد المصدر أن باسم مرسي تعرّض لأزمة، وفشل في السفر إلى اليونان؛ بسبب تصريح السفر الخاص به مع منطقة التجنيد التابع لها.

ووصل باسم مرسي إلى القاهرة منذ أيام لاستقبال مولودته الجديدة “كاميليا”، وواجه أزمة بسبب تصريح السفر.

من جهة أخرى، جدد مجلس إدارة الزمالك رفضه مشاركة الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داودا لاعبي الزمالك المعارين للاتحاد، خلال مباراتي الفريقين في البطولة العربية المقبلة.

وكان حلمي طولان، المدير الفني لزعيم الثغر، يرغب في الدفع بسيسيه وداودا؛ نظرًا لأهميتهما في التشكيل الأساسي للفريق السكندري، إلا أن الزمالك يرفض مشاركة الثنائي.

ويستضيف الاتحاد نظيره الزمالك في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدور الـ16 من البطولة العربية على استاد برج العرب بالإسكندرية، على أن يقام لقاء العودة يوم 30 نوفمبر.