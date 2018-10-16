أزمة بين نادي الزمالك وجروس بسبب كهربا

رفض السويسري جروس المدير الفني لنادي الزمالك رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف الفريق الكروي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ “إرم نيوز”: “دخل جروس في صدام مع إدارة القلعة البيضاء بسبب رغبة الإدارة في رحيل محمود عبدالمنعم كهربا في فترة الانتقالات الشتوية، لعدم التزامه خارج الملعب وكثرة السهر”.

وأضاف المصدر: “جروس أبلغ الإدارة رفضه التفريط في كهربا، إذ يُعدّ أحد أهم العناصر الأساسية بالفريق، في حين أن الإدارة ترى أنه غير ملتزم بالتعليمات، خاصة خارج الملعب وهو الأمر الذي يعكس سلبيات كبيرة على الفريق”.

وتابع: “علمت إدارة النادي أن كهربا قام بالسهر لساعات متأخرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة منية سمنود بدور الـ32 لكأس مصر، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي وتم تحذيره بشدة، وتهديده بالتصعيد والتجميد في حال ما تكرر الأمر خاصة أن هذه هي المرة الثانية التي تعاقب فيها الإدارة اللاعب”.

ومن جانب آخر، نفى أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بالنادي حصول الكونغولي كابونجو كاسونجو على عرض من الدوري الصيني للانتقال إلى أحد الأندية هناك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد أمير أنه سيعلن كل الأمور في وقتها فيما يخص الصفقات الجديدة أو العروض التي يحصل عليها اللاعبون بالفريق.

وفي سياق آخر، دخل مسؤولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع الكاميروني جوزيف نجويم الظهير الأيسر لفريق الجونة، للحصول على خدماته، بعد متابعته في أكثر من مباراة مع فريقه.

ويتوقف إتمام الصفقة على شرطين، الأول هو عدم التعاقد مع محمد عبدالشافي والذي تعتبر الأولوية له في الوقت الحالي، والشرط الثاني هو جلب مهاجم محلي بسبب زحمة مقاعد الأجانب داخل الفريق والاتجاه لرحيل المغربي حميد أحداد وإعارته لأي نادٍ.