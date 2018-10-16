تشكيلة منتخب مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019

يلتقي منتخب مصر نظيره سوازيلاند عصر اليوم الثلاثاء على ملعب مافوسو سبورت بالعاصمة السوازيلاندية مبابان، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 6 نقاط مع مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري خلف المنتخب التونسي صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، ثم النيجر وسوازيلاند برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وتبدو ملامح تشكيل منتخب مصر شبه واضحة بالنسبة للمدرب المكسيكي، رغم الحيرة التي انتابته في الأيام الماضية عقب إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي واستبعاده من المواجهة.

وأوضحت التدريبات الأخيرة للفراعنة، اعتماد أجيري على وردة بديلًا لصلاح، أما في خط الدفاع فاستقر المكسيكي على إراحة علي غزال والدفع بأحمد حجازي الذي كان موقوفًا في المباراة الماضية.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل منتخب مصر..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، باهر المحمدي، وأحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، طارق حامد، حسين الشحات، ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: عمرو وردة، ومروان محسن.