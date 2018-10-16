مباراة مصر ضد سوازيلاند.. ماذا ينتظر الفراعنة في غياب محمد صلاح؟

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره سوازيلاند “إي ستواني” ، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر أن تستضيفها الكاميرون.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة وخلفه منتخب مصر برصيد 6 نقاط ثم النيجر وسوازيلاند برصيد نقطة واحدة.

تقام المباراة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

ويغيب عن منتخب مصر نجمه الأبرز وهدافه محمد صلاح جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي للإصابة؛ ما يجعل المنتخب المصري بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري في مواجهة اختبار مختلف ترصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

سيناريو التأهل

يحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الـ 9 والتي تؤهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويصعد منتخب مصر رسميًّا إلى نهائيات أمم أفريقيا حال فوزه على سوازيلاند.

ويبقى أمل منتخب سوازيلاند في التأهل مرهونًا بمهمة انتحارية تتمثل في الفوز على مصر ثم النيجر وتونس وهو الأمر ذاته بالنسبة للنيجر المطالب بإسقاط تونس ثم سوازيلاند ثم مصر.

بداية أجيري

قدم منتخب مصر بداية رائعة مع مدربه الجديد خافيير أجيري القادم من المدرسة المكسيكية وصاحب التاريخ الطويل في الدوري الإسباني.

سجل منتخب مصر انتصارين أمام النيجر وسوازيلاند وأحرز 10 أهداف مقابل هدف وحيد هز شباكه، ويخوض أجيري أول مباراة له خارج مصر وهو اختبار مهم رغم سهولة المنافس وتواضعه إلا أن اللعب في أجواء قارة أفريقيا ومسافات السفر الطويلة أمور ستواجه أجيري ومساعده الإسباني ميشيل ساليجادو للمرة الأولى.

غياب صلاح

يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بداعي إصابته في العضلة الضامة التي تعرَّض لها في مباراة الجولة الثالثة التي فاز بها الفراعنة على سوازيلاند برباعية مقابل هدف.

ورغم أن صلاح لا يعيش أفضل فتراته الفنية مع ليفربول إلا أن غياب النجم العالمي سيكون اختبارًا صعبًا بالنسبة لأجيري لإيجاد البديل في منتخب كان يلقب منذ أشهر قليلة بـ”منتخب صلاح” وكان الجميع يسخر من طريقة لعبه مع مدربه السابق الأرجنتيني هيكتور كوبر بالمقولة الشهيرة إن خطة اللعب “باصي لصلاح”.

ويعد صلاح هداف الجيل الحالي للفراعنة برصيد 38 هدفًا بجانب أنه ثالث هدافي منتخب مصر عبر التاريخ وهداف الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأكد أجيري تأثير غياب محمد صلاح في حديثه قبل المباراة إلا أنه أكد وجود بدائل لتعويض نجم ليفربول على المستوى التكتيكي.

وقال ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، لـ”إرم نيوز”: ” من الطبيعي الحديث عن تأثير غياب محمد صلاح؛ لأنه نجم كبير وله أسلوب وطريقة لعب مميزة ولكن الجهاز الفني يواجه اختبارًا مهمًا أمام منافس متواضع يستطيع خلاله تجربة أكثر من بديل”.

وأضاف: ” هناك أكثر من بديل في المنتخب مثل عمرو وردة وحسين الشحات وهناك طرق بديلة لتعويض غياب صلاح مثل 4-4-2″.

تغييرات منتظرة

أثار أجيري حيرة المتابعين قبل مباراة سوازيلاند خاصة أن المدرب المكسيكي اعتمد في المران الأخير على تشكيلة بها العديد من التغييرات.

واتفقت المصادر داخل منتخب مصر على وجود تغييرات منتظرة في تشكيل الفراعنة أمام سوازيلاند قد تتركز على مركزين وقد تصل إلى 6 لاعبين دفعة واحدة.

في حراسة المرمى، يبدو الصراع شرسًا بين محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود عبد الرحيم “جنش” حارس الزمالك الذي كان أساسيًّا في المران الأخير، إلا أن المصادر أكدت أن الشناوي يبدو الأقرب للمشاركة رغم خطئه الساذج في مباراة سوازيلاند بالقاهرة.

وفي خط الدفاع، يعود أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي لقيادة الخط الخلفي بجانب مدافع الإسماعيلي المتألق باهر المحمدي مع وجود القائد أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي ومفتاح اللعب الأبرز.. ويفاضل أجيري بين أيمن أشرف ومحمد حمدي، في الجبهة اليسرى.

وفي خط الوسط ، لن يكون هناك خلاف على مشاركة علي غزال وبجواره محمد النني أو طارق حامد وفي الهجوم عمرو وردة وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه وأمامهم مروان محسن.